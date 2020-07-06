Яремчук травмувався у контрольному матчі Гента

Роман Яремчук знову отримав травму

У контрольному матчі з Беєрсхотом нападник Гента і збірної України Роман Яремчук отримав невелике ушкодження.

Про це повідомляє hln.be.

Неприємність трапилася з нашим футболістом вже через п'ять хвилин після його появи на полі у другій частині поєдинку. Попри те, що українець негайно покинув гру, джерело запевняє, що травма не виглядала серйозною.

На суботу, 11 липня, у Гента запланований наступний контрольний поєдинок в рамках підготовки до сезону-2020/2 021. Суперником команди Яремчука, Безуса і Пластуна стане Мускрон.

Раніше, Яремчук повністю відновився від травми.