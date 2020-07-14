Динамо готове продати шість футболістів

У клубі планують провести зміни у команді

Київське Динамо у це літнє міжсезоння готове продати шість своїх гравців.

Про це повідомляє Sport Arena.

Динамо можуть залишити вінгер Віктор Циганков, захисник Віталій Миколенко, а також легіонери Томаш Кедзьора, Мохаммед Кадірі, Фран Соль і Жерсон Родрігес, який грає в Анкарагюджю на правах оренди.

Незважаючи на те, що президент клубу Ігор Суркіс неодноразово заявляв про бажання залишити лідерів в складі якомога довше, зараз Динамо відкрито до пропозицій по Циганкову і Миколенку.

Проблемою ж в цьому питанні може стати серйозна запитувана сума за продаж гравців, особливо з урахуванням бажання клубів економити під час коронавірусної кризи. Поки пропозицій по Циганкову і Миколенко агенти і клуб не отримували.

Кедзьору, Кадірі і Соля Динамо хотіло відправити в інші команди ще в зимове трансферне вікно разом з іншими легіонерами, від яких вдалося позбутися - захисниками Карлосом Самбрано (Бока Жуніорс) і Томашем Кадаром (Шаньдун Луненг), півзахисником Сідклеєм (Корінтіанс). Але продати їх складно через великі зарплати, які вони отримують в Києві.

Жерсона Родрігеса Динамо вдалося відправити взимку хоча б в оренду. Після його виступів в турецькому клубі у киян залишається бажання продати форварда, але пропозицій по трансферу немає. Ймовірно, відсутність бажаючих викупити гравця пов'язано з його складним характером. Днями стало відомо, що люксембуржець побився з віцекапітаном Анкарагюджю Анте Кулушичем після командного сніданку, через що був відсторонений від команди.