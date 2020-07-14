Transfermarkt оцінив Алі у 2,4 млн євро

Нападник Аль-Духайля Альмоез Алі потрапив до сфери інтересів Шахтаря.

Про це повідомляє Transfermarketweb.

На 23-річного футболіста також претендують Базель, Галатасарай і московський Локомотив.

ЛАСК і Тоттенгем вже отримали відмову від Алі. У клуб з АПЛ він не хотів піти, оскільки шпори розглядали тільки в якості прибутку з майбутнього продажу футболіста.

Алі грав в академії Ейпена, почав професійну кар'єру в ЛАСК, також виступав за Культураль Леонес. З 2016-го грає за Аль-Духайль в чемпіонаті Катару.

У складі збірної Катару Алі забив 18 м'ячів і зробив 7 асистів в 35 матчах.

У цьому сезоні за Аль-Духайль забив 6 голів і віддав 6 гольових передач в 16 матчах.

Transfermarkt оцінив його у 2,4 млн євро. Контракт - до літа 2021-го.

Раніше, Шахтар без проблем здолав Десну в 30 турі УПЛ.