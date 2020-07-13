Манчестер Юнайтед втратив перемогу над Саутгемптоном у 35 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
13 липня у матчі 35 туру АПЛ Манчестер Юнайтед приймав Саутгемптон.
Гостям вдалося відкрити рахунок. Але досить швидко Манчестер Юнайтед не лише зрівняв рахунок, але й вийшов вперед. А у компенсовані хвилини Обафемі зрівняв рахунок.
Чемпіонат Англії - АПЛ
35 тур, 13 липня
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 2:2 (2:1)
Голи: 0:1 - 12 Армстронг, 1:1 - 20 Рашфорд, 2:1 - 23 Марсьяль, 2:2 - 90+7 Обафемі
Нагадаємо, Тоттенгем вирвав перемогу в Арсенала в боротьбі за місце в єврокубках.
Раніше, Вулвергемптон розгромив Евертон.