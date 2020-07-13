 УЄФА не скасує фінансовий фейр-плей через справу Ман Сіті | Футбол | Champion.com.ua
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УЄФА не скасує фінансовий фейр-плей через справу Ман Сіті

Вчора 23:10 471 0
Організація програла суд
УЄФА не скасує фінансовий фейр-плей через справу Ман Сіті
#УЄФА, #Манчестер Сіті

Джерело - sport.ua.

Скасування рішення УЄФА Спортивним арбітражним судом в Лозанні про дискваліфікацію Манчестер Сіті з єврокубків через порушення фінансового фейр-плея є серйозним ударом по організації.

Про це повідомляє Reuters.

По при це УЄФА не планує скасувати фінансовий фейр-плей.

"За останні роки фінансовий фейр-плей довів свою ефективність в захисті клубів, які залишаються фінансово стабільними, тому УЄФА прихильний до подальшого виконання цих норм", - йдеться у заяві організації.

Раніше глава УЄФА Александер Чеферін говорив, що норми можуть змінюватися і адаптуватися під можливі судові рішення.

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