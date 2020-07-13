УЄФА не скасує фінансовий фейр-плей через справу Ман Сіті

Організація програла суд

Скасування рішення УЄФА Спортивним арбітражним судом в Лозанні про дискваліфікацію Манчестер Сіті з єврокубків через порушення фінансового фейр-плея є серйозним ударом по організації.

Про це повідомляє Reuters.

По при це УЄФА не планує скасувати фінансовий фейр-плей.

"За останні роки фінансовий фейр-плей довів свою ефективність в захисті клубів, які залишаються фінансово стабільними, тому УЄФА прихильний до подальшого виконання цих норм", - йдеться у заяві організації.

Раніше глава УЄФА Александер Чеферін говорив, що норми можуть змінюватися і адаптуватися під можливі судові рішення.