Реал Сосьєдад переграв Вільярреал, Алавес зіграв внічию з Хетафе у 36 турі Ла-Ліги

У Ла-Лізі відбулися два матчі

Джерело - Чемпіон.

У 36-му турі іспанської Ла-Ліги Алавес приймав Хетафе, а Реал Сосьєдад завітав у гості до Вільярреала.

Алавес вдома зіграв внічию з Хетафе. Гості змогла на 88-ій хвилині забити гол, але після перегляду VAR його було скасовано.

Реал Сосьєдад святкував виїзну перемогу з рахунком 2:1.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

36 тур, 13 липня

Алавес - Хетафе 0:0

Голи: 0:1 - 87 Пералес

Вільярреал - Реал Сосьєдад 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 61 Жозе, 0:2 - 75 Льоренте, 1:2 - 85 Касорла

Нагадаємо, Осасуна вирвала перемогу в Сельти.

Раніше Реал впевнено здолав Алавес.