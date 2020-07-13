Реал Сосьєдад переграв Вільярреал, Алавес зіграв внічию з Хетафе у 36 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 36-му турі іспанської Ла-Ліги Алавес приймав Хетафе, а Реал Сосьєдад завітав у гості до Вільярреала.
Алавес вдома зіграв внічию з Хетафе. Гості змогла на 88-ій хвилині забити гол, але після перегляду VAR його було скасовано.
Реал Сосьєдад святкував виїзну перемогу з рахунком 2:1.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
36 тур, 13 липня
Алавес - Хетафе 0:0
Голи: 0:1 - 87 Пералес
Вільярреал - Реал Сосьєдад 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 61 Жозе, 0:2 - 75 Льоренте, 1:2 - 85 Касорла
Нагадаємо, Осасуна вирвала перемогу в Сельти.
Раніше Реал впевнено здолав Алавес.