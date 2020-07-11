Реал впевнено здолав Алавес у 35 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

У заключному матчі 35-го туру Ла-Ліги мадридський Реал переграв Алавес.

У господарів були серйозні кадрові проблеми в захисній лінії. Дискваліфіковані на матч Рамос і Карвахаль. Також нещодавно стало відомо про травму Марсело.

Гості могли забивати вже спочатку матчу: Хоселу влучив у поперечину. Далі перевага на полі була у Реала. Ще до середини першого тайму Бензема реалізував черговий пенальті після карантину. Алавес зробив спробу відігратися, але на перерву команди пішли з рахунком 1:0 на користь господарів.

Спочатку другого тайму Асенсіо подвоїв перевагу своєї команди. Після цього "вершкові" спокійно довели поєдинок до переможного рахунку. Гості мали декілька моментів, але втілити їх хоча б в гол престижу не встигли.

Реал знову відірвався від Барселони на 4 очки. Алавес, програвши в 6 останніх іграх залишається в небезпечній близькості від зони вильоту.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

35 тур

Реал - Алавес 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Бензема(пен.), 2:0 - 50 Асенсіо.