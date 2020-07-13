Санжар: Ще не було розмови зі Смалійчуком

Головний тренер Карпат Роман Санжар чекає на зустріч зі співвласником клубу Олегом Смалійчуком.

Про це заявив сам фахівець.

"У нас ще не було розмови зі Смалійчуком. Ми всі перебуваємо в підвішеному стані, в очікуванні. Чекаємо, що має відбутися ця розмова, під час якого нам прояснять, яка у нас ситуація, яке майбутнє, тоді буде все зрозуміло.

Чи є уявлення, в якій лізі гратимуть Карпати в наступному сезоні? Абсолютно ні.

Складно тренуватися, коли немає матчів. Коли ти просто тренуєшся. Але всупереч цьому, молоді футболісти повинні тренуватися, щоб завтра бути сильніше, розвиватися і бути конкурентоспроможними в майбутньому", - сказав Санжар.