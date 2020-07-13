Динамо готове продовжити оренду Булеци і Супряги

Київське Динамо продовжить оренду хавбека Сергія Булеци і форварда Владислава Супряги в Дніпро-1, де гравці виступають в нинішньому сезоні.

Про це заявив журналіст і ведучий ПроФутбол Ігор Циганик.

"Наскільки мені відомо, Супряга, Булеца і Дубінчак залишаються на наступний сезон у Дніпрі-1. Сам Супряга не горить бажанням повертатися до київського Динамо. У футболіста є ще відчуття своєї команди.

Він у Дніпрі-1 наче не є гравцем основи, але набив уже достатньо м’ячів. Він себе там добре почуває. Супряга поки не хоче повертатися до Києва", - зазначив Циганик.