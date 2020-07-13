Джерело - Чемпіон.
Після звільнення Олександра Хацкевича київське Динамо розглядало кандидатуру Юрій Вернидуба, який зараз працює в Білорусі з солігорським Шахтарем.
Про це заявив журналіст і ведучий ПроФутбол Ігор Циганик.
"Я щиро вболіватиму за Юрія Вернидуба в Білорусі. Бо він мені симпатичний як людина, як тренер.
Думаю, що в нього попереду ще багата тренерська кар’єра і він зможе повернутися в Україну, де потренує достатньо сильну команду.
Вже неоднаразово говорилося про те, що Вернидуб був у шорт-листі Динамо на посаду головного після звільнення Хацкевича. Тоді все розглядалося між двома кандидатурами: Вернидубом і Михайличенком. Віддали перевагу останньому, який є динамівцем, киянином з крові і кісток.
А Вернидуб не розчарувався сильно, а поїхав доводити свою кваліфікацію до Білорусі, і попри поганий старт, команда наразі хороший футбол демонструє. Бажаю Шахтарю виграти Чемпіонат Білорусі", - зазначив Циганик.
Нагадаємо, Раніше, Циганик назвав головних претендентів на вихід до УПЛ.