Після звільнення Олександра Хацкевича київське Динамо розглядало кандидатуру Юрій Вернидуба, який зараз працює в Білорусі з солігорським Шахтарем.

Про це заявив журналіст і ведучий ПроФутбол Ігор Циганик.

"Я щиро вболіватиму за Юрія Вернидуба в Білорусі. Бо він мені симпатичний як людина, як тренер.

Думаю, що в нього попереду ще багата тренерська кар’єра і він зможе повернутися в Україну, де потренує достатньо сильну команду.

Вже неоднаразово говорилося про те, що Вернидуб був у шорт-листі Динамо на посаду головного після звільнення Хацкевича. Тоді все розглядалося між двома кандидатурами: Вернидубом і Михайличенком. Віддали перевагу останньому, який є динамівцем, киянином з крові і кісток.

А Вернидуб не розчарувався сильно, а поїхав доводити свою кваліфікацію до Білорусі, і попри поганий старт, команда наразі хороший футбол демонструє. Бажаю Шахтарю виграти Чемпіонат Білорусі", - зазначив Циганик.