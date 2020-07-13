Вихованець Мілана може перейти в Ювентус

Локателлі отримав хороший шанс піти на підвищення

Півзахисник Сассуоло Мануель Локателли потрапив до сфери інтересів Ювентусу.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Чорно-зелені вимагають за гравця 25 мільйонів євро, однак бьянконері не згодні з такою ціною. Туринці хочуть запропонувати їм Ханса Ніколуссі-Кавілья в надії на те, що вдасться зменшити вартість.

Відзначимо, що Локателлі влітку 2019 року перейшов до Сассуоло з рідного Мілана. У поточному сезоні хавбек відіграв 28 ігор і зробив чотири асисти.

Нагадаємо, Аталанта зіграла внічию з Ювентусом.