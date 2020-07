Челсі може придбати голкіпера Лілля

У сфері інтересів лондонського Челсі потрапив Майк Меньян з Лілля.

Про це повідомляє журналіст Дункан Каслс.

Chelsea consider Andre Onana and Mike Maignan as solutions to their Kepa Arrizabalaga problem. https://t.co/5WCaOnbSzD pic.twitter.com/wZ1EMXFN6R