Челсі може придбати голкіпера Лілля

Джерело - Чемпіон.
У сфері інтересів лондонського Челсі потрапив Майк Меньян з Лілля.
Про це повідомляє журналіст Дункан Каслс.
Chelsea consider Andre Onana and Mike Maignan as solutions to their Kepa Arrizabalaga problem. https://t.co/5WCaOnbSzD pic.twitter.com/wZ1EMXFN6R— Duncan Castles (@DuncanCastles) July 10, 2020
Портал Transfermarkt оцінює його в 17,5 мільйонів євро. Чинна угода голкіпера з французькою командою закінчується влітку 2022 року.
У 37 іграх у всіх турнірах, Меньян 13 разів зберіг свої ворота сухими.
Відзначимо, що Челсі продовжує проявляти інтерес до Андре Онана.