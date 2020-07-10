Челсі може придбати голкіпера Лілля

Лондонський клуб знаходиться в пошуках вирішення проблеми з першим номером

Джерело - Чемпіон.

У сфері інтересів лондонського Челсі потрапив Майк Меньян з Лілля.

Про це повідомляє журналіст Дункан Каслс.

Chelsea consider Andre Onana and Mike Maignan as solutions to their Kepa Arrizabalaga problem. https://t.co/5WCaOnbSzD pic.twitter.com/wZ1EMXFN6R — Duncan Castles (@DuncanCastles) July 10, 2020

Портал Transfermarkt оцінює його в 17,5 мільйонів євро. Чинна угода голкіпера з французькою командою закінчується влітку 2022 року.

У 37 іграх у всіх турнірах, Меньян 13 разів зберіг свої ворота сухими.

Відзначимо, що Челсі продовжує проявляти інтерес до Андре Онана.