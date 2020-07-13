Денисов: Смалійчук вирішив закидати Коломойського плюшевими ведмедиками

Зняття львівських Карпат з нинішнього сезону української Прем'єр-ліги не залежало від грошей.

Про це заявив ведучий програми Великий Футбол Олександр Денисов.

"Питання не в грошах. Цирк шапіто, який влаштував Смалійчук, оплачуючи борги Козловського, ми вже обговорювали. Гроші були, але це питання певного шантажу, з метою натиснути на Коломойського. Але це схоже на теракт, в якому Олег Смалійчук вирішив закидати Ігоря Коломойського плюшевими ведмедиками. Приблизно такий ефект це мало", - сказав Денисов.