Денисов: Пенальті на 89-й хвилині? Шабанова карати не можна

У цьому сезоні складно передбачити, яким ми побачимо Динамо в наступному матчі.

Про це заявив ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов.

"У цьому сезоні складно передбачити, яким ми побачимо Динамо в наступному матчі. Все складно у "біло-синіх" в цьому сезоні. Виграш Кубка України міг як допомогти, так і забрати багато сил.

Пенальті на 89-й хвилині? Шабанова карати не можна. Він в статусі людини, яка забила вирішальний одинадцятиметровий у фіналі Кубка України", - сказав Денисов.