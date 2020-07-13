Денисов: Пенальті на 89-й хвилині? Шабанова карати не можна

Джерело - Великий футбол.
У цьому сезоні складно передбачити, яким ми побачимо Динамо в наступному матчі.
Про це заявив ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов.
"У цьому сезоні складно передбачити, яким ми побачимо Динамо в наступному матчі. Все складно у "біло-синіх" в цьому сезоні. Виграш Кубка України міг як допомогти, так і забрати багато сил.
Пенальті на 89-й хвилині? Шабанова карати не можна. Він в статусі людини, яка забила вирішальний одинадцятиметровий у фіналі Кубка України", - сказав Денисов.
Нагадаємо, Динамо сенсаційно втратило перемогу в матчі з Олександрією.