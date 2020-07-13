 Денисов: Пенальті на 89-й хвилині? Шабанова карати не можна | Футбол | Champion.com.ua
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Денисов: Пенальті на 89-й хвилині? Шабанова карати не можна

Сьогодні 16:55 714 0
Спеціаліст - про призначення другого пенальті у ворота Динамо у грі з Олександрією
Денисов: Пенальті на 89-й хвилині? Шабанова карати не можна
#Денисов, #Динамо

Джерело - Великий футбол.

У цьому сезоні складно передбачити, яким ми побачимо Динамо в наступному матчі.

Про це заявив ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов.

"У цьому сезоні складно передбачити, яким ми побачимо Динамо в наступному матчі. Все складно у "біло-синіх" в цьому сезоні. Виграш Кубка України міг як допомогти, так і забрати багато сил.

Пенальті на 89-й хвилині? Шабанова карати не можна. Він в статусі людини, яка забила вирішальний одинадцятиметровий у фіналі Кубка України", - сказав Денисов.

Нагадаємо, Динамо сенсаційно втратило перемогу в матчі з Олександрією.

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