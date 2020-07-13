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Метревелі назвав фатальну помилку Смалійчука

Сьогодні 16:25 564 0
За словами експерта Коломойський образився на Димінського
Метревелі назвав фатальну помилку Смалійчука
#Метревелі, #Смалійчук, #Карпати

Джерело - Великий футбол.

Головне, що потрібно було зробити Олегу Смалійчуку, так це забезпечити безперервну участь команди Карпати в чемпіонаті. 

Про це заявив експерт Михайло Метревелі.

"В першу чергу, тут потрібно було забезпечити безперервну участь команди в чемпіонаті. Клуби та Ліга не повинні були від цього страждати. Олег Смалійчук повинен був зробити все, щоб Карпати закінчили цей чемпіонат і зіграли всі матчі. Чому він цього не зробив? Він намагався привернути увагу акціонерів, увіткнути свою шпильку Григорію Козловському, хоча той запропонував йому допомогу. Якщо у Карпат не було грошей, потрібно було знайти механізм, як це використовувати, щоб дограти чемпіонат.

Тут потрібно було зробити просто: якщо акціонери не хочуть далі інвестувати в клуб, віддали б цю команду за 1 євро. Реструктуризувати борги міг би новий власник. І ці 5 мільйонів боргів перетворилися б у 2,5 мільйони. Новий власник придбав би за 2,5 мільйони новий клуб. Коломойський образився на Петра Димінського, я чув про це в кулуарах. Ці амбіції зробили заручником цей клуб з ім'ям", - сказав Метревелі.

Раніше, Карпати звернулися до компанії-співвласника з пропозицією щодо порятунку клубу.

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