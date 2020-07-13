Леоненко: Не радує, що Динамо провалює перші тайми

Київське Динамо у 30-му турі УПЛ з Олександрією зіграло за тим же сценарієм, що і в фіналі Кубка України з Ворсклою.

Про це заявив експерт Віктор Леоненко.

"Динамо зіграло з Олександрією за тим же сценарієм, що і в фіналі Кубка України з Ворсклою. Перший тайм динамівці провалили, а в другому, по суті, в одні ворота грали.

Не тішить, що Динамо провалює перші тайми. Це добре, що Михайличенко робить заміни, але насправді вважається, що тренер не вгадує зі складом.

Боротьба за срібло? Динамо простіше в цьому питанні. У них календар краще, ніж у опонентів. Хоча Колос, з яким команда Михайличенка зіграє в останньому турі, не подарунок", - зазначив Леоненко.