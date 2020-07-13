Динамо може відпустити Циганкова за 15 мільйонів

Київське Динамо готове відпустити лідера команди Віктора Циганкова менш ніж за 20 мільйонів євро.

У цьому впевнений ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

"Клаусула Циганкова становить 50 мільйонів євро, але це не означає, що якщо Динамо запропонують 49 мільйонів, то потенційного покупця пошлють.

Думаю, що психологічно Циганкова готові продати за 20-25 мільйонів, але за посткарантинними цінами це цілком може бути сума в 15 мільйонів з якимись бонусами, як це було у випадку з Ярмоленком. За Андрія кияни продовжували отримувати гроші навіть після того, як він перейшов до Вест Гема. Там була сума в 5 відсотків від наступного трансферу, і Динамо отримало мільйон", - сказав Співаковський.