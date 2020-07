Півзахисник Баєра Кай Гаверц може перейти в лондоньский Челсі цього літа.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Лондонський клуб готовий заплатити за Гаверца 70 млн євро плюс бонуси. "Фармацевти" мають намір заробити на трансфері футболіста близько 100 млн євро.

#Chelsea preparing 1st offer (€70M + add-ons) for Leverkusen’s Kai #Havertz. To finance this #Blues will raise funds by selling #EmersonPalmieri, #Bakayoko & #Jorginho who #Lampard doesn’t want. Jorginho would like to return to Italy to be reunited with #Sarri at #Juventus. #CFC