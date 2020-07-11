Маріуполь - Олімпік: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

30 тур

12 липня

Маріуполь - Олімпік

Арбітр: Володимир Новохатній (Київ) провів 14 матчів в УПЛ

Історія зустрічей

Всього зіграно 9 матчів: +5=1-2 м’ячі 19-13 — всі в УПЛ

На полі Маріуполя — 4 матчі: +3=1-0 м’ячі 8-3

Останній матч на полі Маріуполя — 15.09.2019. 7-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Маріуполь — Олімпік — 1:1

Голи: 1:0 — І. Кирюханцев (3, 1:1 — Д. Імері (58).

Маріупольці забивають голи у всіх особистих зустрічах з олімпійцями.

Безпрограшна серія азовців в матчах з олімпійцями з 4 березня 2018 року триває 6 ігор: +4=2.

Цікаві факти та можливі події