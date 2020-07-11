Маріуполь - Олімпік: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.
Чемпіонат України, УПЛ
30 тур
12 липня
Маріуполь - Олімпік
Арбітр: Володимир Новохатній (Київ) провів 14 матчів в УПЛ
Історія зустрічей
Всього зіграно 9 матчів: +5=1-2 м’ячі 19-13 — всі в УПЛ
На полі Маріуполя — 4 матчі: +3=1-0 м’ячі 8-3
Останній матч на полі Маріуполя — 15.09.2019. 7-й тур Чемпіонату України-2019/2020
Маріуполь — Олімпік — 1:1
Голи: 1:0 — І. Кирюханцев (3, 1:1 — Д. Імері (58).
Маріупольці забивають голи у всіх особистих зустрічах з олімпійцями.
Безпрограшна серія азовців в матчах з олімпійцями з 4 березня 2018 року триває 6 ігор: +4=2.
Цікаві факти та можливі події
- Маріуполь може забити 400-й домашній гол у Чемпіонатах (ще 3 м’ячі).
- Маріуполь не програє в УПЛ 4 матчі поспіль: +2=2.
- Безвиграшна гостьова серія Олімпіка триває в УПЛ 5 ігор: =1-4.
- Олімпійці можуть зазнати 80-ї поразки в Чемпіонатах.
- 250-й матч в УПЛ може провести Павло Ксьонз (Олімпік).
- Олександр Бабич біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 30-ї домашньої поразки своїх підопічних.
- Олімпік при Ігорю Климовському в гостях ще не перемагав — 7 ігор: =5-2.