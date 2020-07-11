 Маріуполь - Олімпік: прев'ю матчу УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Маріуполь - Олімпік: прев'ю матчу УПЛ

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Маріуполь - Олімпік: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

 30 тур

12 липня

Маріуполь - Олімпік

Арбітр: Володимир Новохатній (Київ) провів 14 матчів в УПЛ

Історія зустрічей

Всього зіграно 9 матчів: +5=1-2 м’ячі 19-13 — всі в УПЛ

На полі Маріуполя — 4 матчі: +3=1-0 м’ячі 8-3

Останній матч на полі Маріуполя — 15.09.2019. 7-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Маріуполь — Олімпік — 1:1

Голи: 1:0 — І. Кирюханцев (3, 1:1 — Д. Імері (58).

Маріупольці забивають голи у всіх особистих зустрічах з олімпійцями.

Безпрограшна серія азовців в матчах з олімпійцями з 4 березня 2018 року триває 6 ігор: +4=2.

Цікаві факти та можливі події

  • Маріуполь може забити 400-й домашній гол у Чемпіонатах (ще 3 м’ячі).
  • Маріуполь не програє в УПЛ 4 матчі поспіль: +2=2.
  • Безвиграшна гостьова серія Олімпіка триває в УПЛ 5 ігор: =1-4.
  • Олімпійці можуть зазнати 80-ї поразки в Чемпіонатах.
  • 250-й матч в УПЛ може провести Павло Ксьонз (Олімпік).
  • Олександр Бабич біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 30-ї домашньої поразки своїх підопічних.
  • Олімпік при Ігорю Климовському в гостях ще не перемагав — 7 ігор: =5-2.
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