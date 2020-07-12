Супряга оформив дубль

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 здобуло важку перемогу над Львовом в рамках 30 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

11 липня, 30 тур

Дніпро-1 - Львів 3:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 6 Ренанн, 0:2 - 19 Ренанн, 1:2 - 25 Супряга, 2:2- 83 Супряга, 3:2 - 86 Хобленко

Дніпро-1: Кліщук, Адамюк, Лопирьонок (Сваток 46), Логінов, Цуріков, Кравченко, Вакулко (Когут 57), Ді Франко (Булеца 57), Коркішко (Назаренко 57), Супряга, Хобленко (Польовий 90+2)

Запасні: Юрчук, Сваток, Польовий, Батагов, Когут, Сніжко, Булеца, Назаренко, Чичиков

Львів: Сарнавський, Борзенко, Кравчук (Люлька 72), Братков, Бопесу, Тататарков, Сабіно, Богунов (Недоля 90), Шина, Яковеллі (Феліпе 72), Ренан (Клименчук 61)

Запасні: Пеньков, Люлька, Недоля, Феліпе, Клименчук, Ходаковський, Гончар, Приймак, Жонатан

Жовті картки: Ді Франко (32), Сабіно (36), Лопирьнок (39), Братков (54), Сабіно (56)

Червона картка: Сабіно (56)

Нагадаємо, Зоря без проблем перемогла Колос та піднялася на друге місце в таблиці.