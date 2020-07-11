Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря здобула впевнену перемогу над Колосом в рамках 30 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
11 липня, 30 тур
Колос - Зоря 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 9 Кочергін, 0:2 - 45+1 Кочергін
Колос: Волинець - Зозуля, Гавриш, Петров, Чорноморець - Мілько(Задоя 75), Богданов, Смирний - Кожушко(Антюх 46), Морозко(Оріховський 68), Лисенко(Бондаренко 75)
Запасні: Кучеренко, Єфремов, Парамонов, Максименко, Задоя, Оріховський, Сорокін, Бондаренко, Антюх
Зоря: Мацапура - Тимчик(Каменюка 79), Вернидуб, Абу Ханна(Хомченовський 22), Михайличенко(Цигалікс 56) - Кочергін(Громов 55), Цвек, Лєднєв, Юрченко - Кабаєв(Луньов 78), Перович
Запасні: Шевченко, Каменюка, Хомченовський, Чайковський, Піддубний, Цигалікс, Луньов, Громов, Білоцерковець
Жовті картки: Лисенко(44), Лєднєв(54), Богданов(62), Хомченовський(64), Чорноморець(73)
Нагадаємо, зіркові футболісти Зорі зіграли з уболівальниками на шкільному майданчику.