Фонсека готовий віддати капітана Роми головному конкуренту

Аталанта претендує на підписання Алессандро Флоренці, контракт якого зараз належить Ромі.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Взимку капітан римлян був відправлений в оренду в Валенсію, але іспанці не будуть повноцінно викуповувати гравця. Паулу Фонсека не випускатиме футболіста в основі, а тому його продаж вкрай імовірний.

Клуб з Бергамо вже почав переговори з агентами Флоренці. Вони хочуть укласти з ним повноцінну угоду вже до початку наступного сезону.

Contatti molto ben avviati tra l'#Atalanta e l'agente Alessandro Lucci per il passaggio di Alessandro #Florenzi in nerazzurro per la prossima stagione. L'esterno rientrerà dal #Valencia e non rientra nei piani di Fonseca alla #Roma. #calciomercato