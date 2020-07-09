Тоттенгем не зміг переграти Борнмут, Евертон зіграв внічию з Саутгемптоном у 34 турі АПЛ

В АПЛ відбулися два матчі

Джерело - Чемпіон.

9 липня у 34 турі АПЛ Борнмут приймав Тоттенгем, а Саутгемптон завітав у гості до Евертона.

Матч Борнмут - Тоттенгем запам’ятався складною травмою гравця господарів Сміта, через що до другого тайму матчу було компенсовано аж 12 хвилин. Команди не подарували забитими голами.

Саутгемптон у першому таймі не реалізував пенальті. Але вже через три хвилини Інгс вивів гостей вперед. А наприкінці тайму Річарлісон зрівняв рахунок.

Чемпіонат Англії - АПЛ

34 тур, 9 липня

Борнмут - Тоттенгем 0:0

Евертон - Саутгемптон 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 31 Інгс, 1:1 - 43 Річарлісон

Раніше, Ребров опинився за межами ТОП-20 форвардів Тоттенгему.