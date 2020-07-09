Ребров опинився за межами ТОП-20 форвардів Тоттенгему

Росіянин потрапив до ТОП-10 форвардів

Джерело - Чемпіон.

Українець Сергій Ребров посів 21-е місце у рейтингу форвардів Тоттенгему за всю історію.

Про це повідомляє Squawka.

ТОП-10 форвардів Тоттенгему:

1. Харрі Кейн (282 матчі, 183 голи, прийшов з академії)

2. Дімітар Бербатов (102 матчі, 46 голів, прийшов з Баєра за 10,9 мільйона фунтів)

3. Роббі Кін (306 матчів, 122 голи, прийшов з Лідса, потім – з Ліверпуля, на нього витратили 27,3 мільйона фунтів)

4. Джермейн Дефо (363 матчі, 143 голи, прийшов із Вест Гема, потім – із Портсмута, в сумі на нього витратили 22 мільйони фунтів)

5. Тедді Шерінгем (80 матчів, 26 голів, прийшов із Манчестер Юнайтед безкоштовно)

6. Пітер Крауч (93 матчі, 24 голи, прийшов із Портсмута за 10 мільйонів фунтів)

7. Роман Павлюченко (113 матчів, 42 голи, прийшов зі Спартака за 13,7 мільйона ​​фунтів)

8. Фредерік Кануте (72 матчі, 21 гол, прийшов із Вест Гема за 3,5 мільйона фунтів)

9. Еммануель Адебайор (113 матчів, 42 голи, прийшов із Манчестер Сіті безкоштовно)

10. Даррен Бент (79 матчів, 25 голів, прийшов із Чарльтона за 16,5 мільйона фунтів)

Нагадаємо, Реброва визнано тренером року в Угорщині.