 Помер легендарний футболіст донецького Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
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Помер легендарний футболіст донецького Шахтаря

Сьогодні 20:40 2942 0
Сальков, будучи капітаном гірників, двічі виграв Кубок СРСР
Помер легендарний футболіст донецького Шахтаря
#Сальков, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Пішов з життя 83-річний колишній відомий гравець донецького Шахтаря Володимир Сальков.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Легендарний футболіст провів за Шахтар 259 поєдинків і забив 3 м'ячі. Сальков був капітаном гірників, які стали двічі поспіль, в 1961 і 1962 році, володарями Кубка СРСР.

З 1974-го по 1978-й і в 1995 році Володимир Максимович був старшим тренером донеччан – срібного та бронзового призера союзної першості. Всього під його керівництвом команда зіграла 188 матчів.

Нагадаємо, кілька днів тому пішов з життя видатний захисник Динамо Володимир Трошкін.

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