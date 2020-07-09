Помер легендарний футболіст донецького Шахтаря

Сальков, будучи капітаном гірників, двічі виграв Кубок СРСР

Пішов з життя 83-річний колишній відомий гравець донецького Шахтаря Володимир Сальков.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Легендарний футболіст провів за Шахтар 259 поєдинків і забив 3 м'ячі. Сальков був капітаном гірників, які стали двічі поспіль, в 1961 і 1962 році, володарями Кубка СРСР.

З 1974-го по 1978-й і в 1995 році Володимир Максимович був старшим тренером донеччан – срібного та бронзового призера союзної першості. Всього під його керівництвом команда зіграла 188 матчів.

Нагадаємо, кілька днів тому пішов з життя видатний захисник Динамо Володимир Трошкін.