 Помер легендарний захисник Динамо - Володимир Трошкін | Футбол | Champion.com.ua
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Помер легендарний захисник Динамо - Володимир Трошкін
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Помер легендарний захисник Динамо - Володимир Трошкін

Сьогодні 21:31 847 0
За дев'ять років у футболці "біло-синіх" (1969 – 1977) Володимир Трошкін провів у всіх офіційних турнірах 273 матчі
Помер легендарний захисник Динамо - Володимир Трошкін
#Трошкін

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні на 73 році життя не стало видатного українського футболіста, багаторічного гравця Динамо Київ та збірної СРСР Володимира Миколайовича Трошкіна.

Про це повідомляє національна збірна України серед ветеранів.

Трошкін розпочинав кар'єру в єнакієвському Шахтарі, після чого був сезон у складі київського СКА.

Головним клубом для захисника стало Динамо. За дев'ять років у футболці "біло-синіх" (1969 – 1977) Володимир Трошкін провів у всіх офіційних турнірах 273 матчі, забивши 27 голів.

В його активі звання чотириразового чемпіона СРСР, володаря Кубка СРСР та володаря Суперкубка Європи й Кубка володарів Кубків 1975 року.

Нещодавно помер Юрій Дячук-Ставицький.

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