Джерело - Чемпіон.
Найкращим бомбардиром Кубка України-2019/20 став півзахисник Альянсу з Липової Долини Владислав Шарай, який чотири рази вражав ворота суперників.
У першому попередньому раунді він забив один м'яч Ужгороду (2:0), у другому - два Чайці (4:1), а в третьому приніс перемогу своїй команді над Балканами (1:0).
До слова, представник нижчих ліг очолює рейтинг бомбардирів Кубка 9-й раз в історії, в тому числі, третій сезон поспіль.
Нагадаємо, Динамо переграло Ворсклу в серії пенальті у фіналі Кубка України.