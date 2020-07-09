22-річний півзахисник Альянсу забив у цьому розіграші 4 м'ячі

Джерело - Чемпіон.

Найкращим бомбардиром Кубка України-2019/20 став півзахисник Альянсу з Липової Долини Владислав Шарай, який чотири рази вражав ворота суперників.

У першому попередньому раунді він забив один м'яч Ужгороду (2:0), у другому - два Чайці (4:1), а в третьому приніс перемогу своїй команді над Балканами (1:0).

До слова, представник нижчих ліг очолює рейтинг бомбардирів Кубка 9-й раз в історії, в тому числі, третій сезон поспіль.

Нагадаємо, Динамо переграло Ворсклу в серії пенальті у фіналі Кубка України.