Реброва визнано тренером року в Угорщині

Команда Реброва в цьому сезоні захистила чемпіонський титул

Джерело - Чемпіон.

Український фахівець Сергій Ребров, який працює з Ференцварошем, визнаний тренером року в Угорщині.

Про це повідомляє прес-служба місцевої федерації.

Відзначимо, що команда Реброва в цьому сезоні захистила чемпіонський титул і виступала в груповому етапі Ліги Європи.

Az Év Edzője!



A RangAdó Díjátadón a Ferencváros vezetőedzője vehette át a legjobb mesternek járó elismerést.



🗣️"Jól kommunikáltam a csapattal, megvolt a kölcsönös bizalom, de a játékosokon múlt a címvédés, ők akartak jobban játszani." pic.twitter.com/UNbvpBTMmx — MLSZ (@MLSZhivatalos) July 1, 2020

"У мене була хороша комунікація і взаємна довіра з командою. Гравці впоралися із захистом титулу, вони хотіли грати ще краще", - сказав Ребров.

Раніше, Ференцварош повідомив про викуп у донецького Шахтаря півзахисника Олександра Зубкова.