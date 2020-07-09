Завтра відбудеться жеребкування останніх раундів єврокубків

Джерело - Чемпіон.
У п'ятницю, 10 липня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбудеться жеребкування останніх раундів Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА.
Старт церемонії жеребкування Ліги чемпіонів - о 13:00 за Києвом, Ліги Європи - 14:00.
На цей час в Лізі чемпіонів вже відомі чотири чвертьфіналісти, це: Аталанта, РБ Лейпциг, ПСЖ та Атлетико.
Ще чотири - визначаться за підсумками матчів-відповідей 1/8 фіналу.
Челсі / Баварія – перший матч 0:3
Наполі / Барселона – перший матч 1:1
Реал / Манчестер Сіті – перший матч 1:2
Ліон / Ювентус – перший матч 1:0
Розклад матчів
7-8 серпня: матчі-відповіді 1/8 фіналу
12-15 серпня: чвертьфінали (Лісабон)
18-19 серпня: півфінали (Лісабон)
23 серпня: фінал (Ештадіу ду Бенфіка, Лісабон)
Будуть визначені потенційні пари учасників 1/4-ї та 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА, а також номінальний господар фінального поєдинку, що пройде 21 серпня в Кельні (Німеччина).
Таким чином, завтра може визначитися суперник донецького Шахтаря в 1/4 фіналу турніру, якщо, звичайно, український клуб за сумою двох поєдинків 1/8 фіналу пройде німецький Вольфсбург. У першому матчі на виїзді підопічні Луїша Каштру здобули перемогу з рахунком 2:1. Гра у відповідь відбудеться 5-го або 6 серпня.
Решта пар 1/8 фіналу:
Істанбул Башакшехір (Туреччина) - Копенгаген (Данія)
Олімпіакос (Греція) - Вулвергемптон (Англія)
Рейнджерс (Шотландія) - Баєр (Німеччина)
Інтер (Італія) - Хетафе (Іспанія)
Севілья (Іспанія) - Рома (Італія)
Айнтрахт (Німеччина) - Базель (Швейцарія)
ЛАСК (Австрія) - Манчестер Юнайтед (Англія).
Жеребкування буде "сліпим" - без посіву та поділу за асоціаціями. Це означає, що на наступних стадіях потенційно можуть зустрітися команди з однієї країни. Починаючи з чвертьфіналу, всі етапи Ліги Європи складаються з однієї гри. Матчі прийматимуть чотири німецьких міста - Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф та Гельзенкірхен.
Календар турніру:
5-6 серпня. 1/8 фіналу
10-11 серпня. 1/4 фіналу
16-17 серпня. 1/2 фіналу
21 серпня. Фінал.
Раніше, екстренер Шахтаря працевлаштувався в Спортінгу.