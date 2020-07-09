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Завтра відбудеться жеребкування останніх раундів єврокубків

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Шахтар отримає потенційного суперника
Завтра відбудеться жеребкування останніх раундів єврокубків
#ЛЄ, #ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 10 липня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбудеться жеребкування останніх раундів Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА. 

Старт церемонії жеребкування Ліги чемпіонів - о 13:00 за Києвом, Ліги Європи - 14:00.

На цей час в Лізі чемпіонів вже відомі чотири чвертьфіналісти, це: Аталанта, РБ Лейпциг, ПСЖ та Атлетико.

Ще чотири - визначаться за підсумками матчів-відповідей 1/8 фіналу.

Челсі /  Баварія – перший матч 0:3

Наполі /  Барселона – перший матч 1:1

Реал /  Манчестер Сіті – перший матч 1:2

Ліон /  Ювентус – перший матч 1:0

Розклад матчів

7-8 серпня: матчі-відповіді 1/8 фіналу

12-15 серпня: чвертьфінали (Лісабон)

18-19 серпня: півфінали (Лісабон)

23 серпня: фінал (Ештадіу ду Бенфіка, Лісабон)

Будуть визначені потенційні пари учасників 1/4-ї та 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА, а також номінальний господар фінального поєдинку, що пройде 21 серпня в Кельні (Німеччина).

Таким чином, завтра може визначитися суперник донецького Шахтаря в 1/4 фіналу турніру, якщо, звичайно, український клуб за сумою двох поєдинків 1/8 фіналу пройде німецький Вольфсбург. У першому матчі на виїзді підопічні Луїша Каштру здобули перемогу з рахунком 2:1. Гра у відповідь відбудеться 5-го або 6 серпня.

Решта пар 1/8 фіналу:

Істанбул Башакшехір (Туреччина) - Копенгаген (Данія)

Олімпіакос (Греція) - Вулвергемптон (Англія)

Рейнджерс (Шотландія) - Баєр (Німеччина)

Інтер (Італія) - Хетафе (Іспанія)

Севілья (Іспанія) - Рома (Італія)

Айнтрахт (Німеччина) - Базель (Швейцарія)

ЛАСК (Австрія) - Манчестер Юнайтед (Англія).

Жеребкування буде "сліпим" - без посіву та поділу за асоціаціями. Це означає, що на наступних стадіях потенційно можуть зустрітися команди з однієї країни. Починаючи з чвертьфіналу, всі етапи Ліги Європи складаються з однієї гри. Матчі прийматимуть чотири німецьких міста - Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф та Гельзенкірхен.

Календар турніру:

5-6 серпня. 1/8 фіналу

10-11 серпня. 1/4 фіналу

16-17 серпня. 1/2 фіналу

21 серпня. Фінал.

Раніше, екстренер Шахтаря працевлаштувався в Спортінгу.

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