Екстренер Шахтаря працевлаштувався в Спортінгу

Офіційно Філіпе Селіккаї став тренером Спортінга

Колишній асистент головного тренера Шахтаря Філіпе Селіккаї, який кілька днів тому офіційно розірвав контракт з "гірниками", отримав нову роботу.

Про це повідомляє пресслужба Спортінга.

Португальський клуб призначив 35-річного Селіккаї на пост головного тренера молодіжної команди клубу.

Контракт між Спортінгом та тренером розрахований на 3 роки.

Раніше, Шахтар підтвердив перехід Селіккаї у Спортінг.

Нагадаємо, що Селіккаю в Шахтарі замінить Педро Бріту, який знайомий Луїшу Каштру по спільній роботі в Віторії Гімарайнш.