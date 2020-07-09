Екстренер Шахтаря працевлаштувався в Спортінгу

Джерело - sport.ua.
Колишній асистент головного тренера Шахтаря Філіпе Селіккаї, який кілька днів тому офіційно розірвав контракт з "гірниками", отримав нову роботу.
Про це повідомляє пресслужба Спортінга.
Португальський клуб призначив 35-річного Селіккаї на пост головного тренера молодіжної команди клубу.
Контракт між Спортінгом та тренером розрахований на 3 роки.
Раніше, Шахтар підтвердив перехід Селіккаї у Спортінг.
Нагадаємо, що Селіккаю в Шахтарі замінить Педро Бріту, який знайомий Луїшу Каштру по спільній роботі в Віторії Гімарайнш.