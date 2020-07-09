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Екстренер Шахтаря працевлаштувався в Спортінгу

Сьогодні 11:51 757 0
Офіційно Філіпе Селіккаї став тренером Спортінга
Екстренер Шахтаря працевлаштувався в Спортінгу
#Спортінг, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Колишній асистент головного тренера Шахтаря Філіпе Селіккаї, який кілька днів тому офіційно розірвав контракт з "гірниками", отримав нову роботу.

Про це повідомляє пресслужба Спортінга.

Португальський клуб призначив 35-річного Селіккаї на пост головного тренера молодіжної команди клубу.

Контракт між Спортінгом та тренером розрахований на 3 роки.

Раніше, Шахтар підтвердив перехід Селіккаї у Спортінг.

Нагадаємо, що Селіккаю в Шахтарі замінить Педро Бріту, який знайомий Луїшу Каштру по спільній роботі в Віторії Гімарайнш.

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