Павелко відреагував на суддівство Монзуль

Головний арбітр фіналу Кубка України Динамо – Ворскла Катерина Монзуль провела чудовий матч.

Про це розповів президента УАФ Андрій Павелко.

"Мені сподобалася безкомпромісна боротьба на полі, чудовий арбітраж від Катерини Монзуль та загалом робота бригади рефері-жінок, які вперше в історії працювали на фінальному матчі. Робота цих арбітрів на обох півфіналах та фіналі стала родзинкою цього кубкового розіграшу.

Команди продемонстрували хороший футбол, а для глядачів серія пенальті — додаткова можливість повболівати за своїх улюбленців. Хочу привітати гравців, тренерів та вболівальників київського Динамо з перемогою в національному Кубку", - розповів Павелко.