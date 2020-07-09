 Комітет арбітрів УАФ вказав на правильне скасування голу Шепелєва | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо переграло Ворсклу в серії пенальті у фіналі Кубка України
Сьогодні 00:15 2526
Українські біатлоністи через допінг росіян отримали золоті медалі чемпіонату Європи
Сьогодні 12:53 6896 2
Карпати виключили з УПЛ
Сьогодні 12:03 579
Динамо Київ - Ворскла Полтава: огляд матчу
Сьогодні 10:23 464
Динамо Київ - Ворскла Полтава: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:51 5147
Відео дня. Динамо та Ворскла видали неймовірну серію пенальті
Сьогодні 00:50 2215 1
Кубок України. Фінал. Динамо Київ - Ворскла 1:1(8:7 по пенальті). Як це було
Сьогодні 00:15 9703
Дружина хавбека Шахтаря поскаржилася на расизм в Україні щодо її дітей
Вчора 20:55 1948
Збірна України дізналася суперниць у кваліфікації чемпіонату світу 2021
Вчора 20:25 2085
Тренер Дерев'янченка: Неважливо, з ким буде битися Сергій - з Канело або Чарло
Вчора 20:08 752
Блоги
Терлюга потужним ударом збила пляшку з голови одеського ресторатора
Терлюга потужним ударом збила пляшку з голови одеського ресторатора Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:33 212
Динамо не заслужило Кубок України - ТаТоТаке
Динамо не заслужило Кубок України - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:37 436
Динамо вдванадцяте стало володарем Кубку України. Церемонія нагородження
Динамо вдванадцяте стало володарем Кубку України. Церемонія нагородження Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:50 573
14 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою
14 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:47 947 1
Відео дня. Динамо та Ворскла видали неймовірну серію пенальті
Відео дня. Динамо та Ворскла видали неймовірну серію пенальті Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:50 2208 1
Вербич зрівнює рахунок у фіналі Кубку України
Вербич зрівнює рахунок у фіналі Кубку України Андрій Твердохліб
Вчора 22:15 695
Ворскла відкрила рахунок у фіналі Кубку України після жахливої помилки Сидорчука
Ворскла відкрила рахунок у фіналі Кубку України після жахливої помилки Сидорчука Андрій Твердохліб
Вчора 22:10 546
Шість років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу
Шість років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Вчора 18:49 927
5 років тому Динамо та Шахтар зіграли найяскравіший матч в історії Кубку України
5 років тому Динамо та Шахтар зіграли найяскравіший матч в історії Кубку України Андрій Твердохліб
Вчора 17:39 614
11 років тому Ворскла уже вигравала Кубок України
11 років тому Ворскла уже вигравала Кубок України Valeriy Ruchka
Вчора 14:20 980
Футболісти Зеніта відсвяткували чемпіонство імітацією статевого акту
Футболісти Зеніта відсвяткували чемпіонство імітацією статевого акту Valeriy Ruchka
Вчора 10:25 1276
Героям Слава! Два роки тому колишні гравці Динамо передали привіт українським уболівальникам
Героям Слава! Два роки тому колишні гравці Динамо передали привіт українським уболівальникам Valeriy Ruchka
07.07.2020 22:34 769
Син Кличка виріс до 205 см. Він більший за Володимира і Віталія
Син Кличка виріс до 205 см. Він більший за Володимира і Віталія Valeriy Ruchka
07.07.2020 20:24 19226 4
Усі дії Зінченка у матчі проти Саутгемптона
Усі дії Зінченка у матчі проти Саутгемптона Valeriy Ruchka
07.07.2020 14:47 548
ТОП-5 найкращих голів 14 туру чемпіонату України серед команд Суперболу
ТОП-5 найкращих голів 14 туру чемпіонату України серед команд Суперболу Valeriy Ruchka
07.07.2020 11:20 384
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:14 Футбол Вест Гем - Бернлі 0:1. Огляд матчу 125
13:56 Футбол Красніков назвав причини створення ФК Метал 719
13:49 ММА UFC і Parimatch продовжили співпрацю до 2021 року 138
13:42 Футбол Худжамов: Ісенко не допоміг би Ворсклі 249
13:25 Футбол УАФ відкрила справу проти Смалійчука 633
13:13 Футбол Барселона – Еспаньйол 1:0. Огляд матчу 361
12:53 Біатлон Українські біатлоністи через допінг росіян отримали золоті медалі чемпіонату Європи 6896 2
12:41 Хокей. УХЛ УХЛ планує збільшити кількість команд 658
12:33 Блог Терлюга потужним ударом збила пляшку з голови одеського ресторатора 217
12:24 Футбол Сидорчук: Динамо не хватає впевненості у своїх силах 378 1
12:03 Футбол Карпати виключили з УПЛ 579
11:51 Футбол Екстренер Шахтаря працевлаштувався в Спортінгу 756
11:40 Футбол Капітан Ворскли: Мрія була зовсім поруч 485
11:37 Блог Динамо не заслужило Кубок України - ТаТоТаке 444
11:21 Футбол Комітет арбітрів УАФ вказав на правильне скасування голу Шепелєва 683
11:00 Футбол Брайтон - Ліверпуль 1:3. Огляд матчу 562
10:50 Блог Динамо вдванадцяте стало володарем Кубку України. Церемонія нагородження 574
10:46 Футбол Шабанов: Вирішив бити в кут, закрив очі і забив 836
10:30 Футбол Визначився найкращий гравець матчу Динамо – Ворскла 939
10:23 Футбол Динамо Київ - Ворскла Полтава: огляд матчу 464
10:17 Футбол Михайличенко: Можливо ми з Монзуль знову зустрінемося в Олександрії 888
09:55 Футбол Манчестер Сіті - Ньюкасл 5:0. Огляд матчу 941
09:47 Блог 14 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою 956 1
09:44 Футбол Динамо наздогнало Шахтар за кількістю трофеїв 8031 1
09:32 Футбол Вербич: Гол забив Шепелєв, у момент пасу я був поза грою 1012

Комітет арбітрів УАФ вказав на правильне скасування голу Шепелєва

Сьогодні 11:21 683 0
Роз'яснення Комітет арбітрів УАФ щодо скасування голу Динамо
Комітет арбітрів УАФ вказав на правильне скасування голу Шепелєва
#УАФ, #Динамо, #Ворскла

Джерело - УАФ.

Гол півзахисника Динамо Володимира Шепелєва на 70-й хвилині матчу проти Ворскли скасували через положення поза грою.

Про це повідомляє Комітет арбітрів Української асоціації футболу.

"Починаючи з 2016 року тенденції IFAB щодо сучасного трактування покарань гравця при "поза грою" суттєво змінилися, використання термінів "пасивне", "активне" поза грою не є головним визначенням при порушеннях "поза грою". Сьогодні  необхідно керуватися вимогами п. 2 Правила 11 чинних Правил гри (наведені нижче), в якому саме йдеться про тенденції сучасного покарання при порушенні положення "поза грою".

Порушення положення "поза грою":

Гравець, який перебуває в положенні "поза грою" в момент гри у м'яч або його торкання з боку партнера по команді, карається тільки за участь в активній грі, тобто:

• втручається у гру, зігравши у м'яч або торкнувшись м'яча, який йому переадресував або якого останнім торкнувся партнер по команді, або...
• втручається в дії суперника, тобто...
• заважає супернику зіграти або мати можливість зіграти м’ячем, явно перекриваючи поле зору супернику, або...
• веде боротьбу із суперником за м’яч або...
• очевидно намагається грати м’ячем, який знаходиться близько від нього, коли такі дії впливають на суперника, або...
• виконує очевидну дію, що явно впливає на можливість суперника зіграти в м’яч.

У перегляді відеоепізоду можна переконатися, що Шепелєв, знаходився в правильній позиції, а Вербич знаходився неподалік у позиції "поза грою", і його дії явно впливали на дії/можливості захисника Ворскли Чеснакова зіграти м’ячем, що був поруч із ним. Тому це є втручанням в дії суперника, що заслуговує покарання, згідно з перерахованими вище вимогами чинних Правил гри, що саме й відбулося на футбольному полі", - йдеться в повідомленні.

Раніше, визначився найкращий гравець матчу Динамо – Ворскла.

Коментарі ()