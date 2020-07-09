Комітет арбітрів УАФ вказав на правильне скасування голу Шепелєва

Роз'яснення Комітет арбітрів УАФ щодо скасування голу Динамо

Джерело - УАФ.

Гол півзахисника Динамо Володимира Шепелєва на 70-й хвилині матчу проти Ворскли скасували через положення поза грою.

Про це повідомляє Комітет арбітрів Української асоціації футболу.

"Починаючи з 2016 року тенденції IFAB щодо сучасного трактування покарань гравця при "поза грою" суттєво змінилися, використання термінів "пасивне", "активне" поза грою не є головним визначенням при порушеннях "поза грою". Сьогодні необхідно керуватися вимогами п. 2 Правила 11 чинних Правил гри (наведені нижче), в якому саме йдеться про тенденції сучасного покарання при порушенні положення "поза грою".

Порушення положення "поза грою":

Гравець, який перебуває в положенні "поза грою" в момент гри у м'яч або його торкання з боку партнера по команді, карається тільки за участь в активній грі, тобто:

• втручається у гру, зігравши у м'яч або торкнувшись м'яча, який йому переадресував або якого останнім торкнувся партнер по команді, або...

• втручається в дії суперника, тобто...

• заважає супернику зіграти або мати можливість зіграти м’ячем, явно перекриваючи поле зору супернику, або...

• веде боротьбу із суперником за м’яч або...

• очевидно намагається грати м’ячем, який знаходиться близько від нього, коли такі дії впливають на суперника, або...

• виконує очевидну дію, що явно впливає на можливість суперника зіграти в м’яч.

У перегляді відеоепізоду можна переконатися, що Шепелєв, знаходився в правильній позиції, а Вербич знаходився неподалік у позиції "поза грою", і його дії явно впливали на дії/можливості захисника Ворскли Чеснакова зіграти м’ячем, що був поруч із ним. Тому це є втручанням в дії суперника, що заслуговує покарання, згідно з перерахованими вище вимогами чинних Правил гри, що саме й відбулося на футбольному полі", - йдеться в повідомленні.

Раніше, визначився найкращий гравець матчу Динамо – Ворскла.