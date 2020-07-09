Йосип Пиварич отримав покарання за грубий фол у матчі з Шахтарем

Джерело - УАФ.

Захисник Динамо Йосип Пиварич отримав додаткову дискваліфікацію від КДК УАФ та не зіграє проти Олександрії в 30-му турі УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

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Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу визначив покарання для гравця Динамо Йосипа Пиварича, якого було вилучено з поля в матчі 29-го туру УПЛ проти донецького Шахтаря.

31-річний хорват відсторонений на 2 гри.

Відзначимо, що один матч Пиварич вже пропустив, він не зіграв у фіналі Кубка України проти Ворскли.

Нагадаємо, Пиварич хоче продовжити контракт з Динамо.