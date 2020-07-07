Циганик: Метал може грати у Другій лізі

У Харкові створюють футбольний клуб Метал, який з наступного сезону може виступати у Другій лізі.

Про це розповів телеведучий Ігор Циганик.

"Головним тренером Метала буде Олександр Кучер. Ця команда планує з нового сезону виступати у Другій лізі. Звичайно, якщо пройде ліцензування. Якщо їм дозволять грати у Другій лізі, то вони гратимуть там. Якщо ні, то доведеться грати на тому рівні, який їм запропонують.

Це дуже амбітний клуб. Крім того, що там буде професійна команда, буде і дитячо-юнацька академія. У Харкові створюють дуже цікавий проєкт. Безперечно, всіх цікавить, чи має стосунок до Метала Олександр Ярославський. Я поки що не маю такого підтвердження. Я знаю, що Ярославський ніколи не залишає футбол і він перебуває в курсі всіх подій, що відбуваються у Харкові. Зараз офіційно власником клубу є колишній спортивний директор Металіста Євген Красніков.

Я сподіваюся, що цей клуб почне дуже швидко зростати і створить конкуренцію не лише Металісту-1925, а й грандам українського футболу", - сказав Циганик.