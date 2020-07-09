Худжамов: Ісенко не допоміг би Ворсклі

Джерело - footballua.tv.
Футболісти Динамо добре підготувалися до виконання одинадцятиметрових у матчі проти Ворскли.
Про це розповів ексголкіпер Маріуполя Рустам Худжамов.
"Дуже сподобалася Ворскла. Команда дуже спокійно виходила з оборони. Взагалі не боялися Динамо. Якщо чесно, мені дуже шкода, що сьогодні фортуна не повернулася до них обличчям.
Серія пенальті — лотерея. Я не вважаю, що в цей раз козир (Ісенко — прим.) зіграв би. Футболісти Динамо дуже чітко пробивали свої пенальті. Майже без шансів", - вважає Худжамов.
Нагадаємо, Динамо наздогнало Шахтар за кількістю трофеїв.