Капітан Ворскли: Мрія була зовсім поруч

Удача відвернулася від Ворскли у вирішальний момент гри з Динамо.

Про це розповів капітан полтавського клубу Володимир Чеснаков.

"Спустошення відчуваю. Віддали багато сил і емоцій. Мрія була зовсім поруч. Один удар, але удача відвернулася.

Ми непогано грали проти Динамо, були моменти. Було цікаво, класно. Удача була не на нашому боці. Мрія була поруч, але полетіла.

І з такою командою ми в наступному сезоні УПЛ можемо займати більш високе місце, ніж зараз ", - сказав Чеснаков.