Шабанов: Вирішив бити в кут, закрив очі і забив

Артем Шабанов прокоментував свій удар із пенальті

Захисник Динамо Артем Шабанов, який забив вирішальний пенальті в післяматчевій серії фінального матчу Кубка України, вказав на хвилювання перед виконанням одинадцятиметрового.

Про це розповів сам футболіст.

"Ви забили вирішальний, 9-й пенальті... Зізнайтеся чесно, хвилювалися? Так, дуже хвилювався. Спочатку хотів бити на силу, але в момент удару передумав. Вирішив бити в кут, закрив очі і забив (посміхається)", - розповів Шабанов.

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