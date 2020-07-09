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Шабанов: Вирішив бити в кут, закрив очі і забив

Сьогодні 10:46 240 0
Артем Шабанов прокоментував свій удар із пенальті
Шабанов: Вирішив бити в кут, закрив очі і забив
#Динамо, #Ворскла, #Шабанов

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Захисник Динамо Артем Шабанов, який забив вирішальний пенальті в післяматчевій серії фінального матчу Кубка України, вказав на хвилювання перед виконанням одинадцятиметрового.

Про це розповів сам футболіст.

"Ви забили вирішальний, 9-й пенальті... Зізнайтеся чесно, хвилювалися? Так, дуже хвилювався. Спочатку хотів бити на силу, але в момент удару передумав. Вирішив бити в кут, закрив очі і забив (посміхається)", - розповів Шабанов.

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