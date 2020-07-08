Наполі переграв Дженоа, Фіорентина зіграла внічию з Кальярі у 31 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 8 липня, у 31 турі італійської Серії А Дженоа зустрічався з Наполі, а Фіорентина - з Кальярі.
Наприкінці першого тайму матчу Наполі вийшов вперед у матчі з Дженоа. Господарі на старті другого тайму зрівняли рахунок. Наполі вийшов вперед у середині другого тайму.
Фіорентина зіграла внічию з Кальярі. Команди не порадували забитими голами.
Чемпіонат Італії - Серія А
31 тур, 8 липня
Дженоа - Наполі 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+1 Мертенс, 1:1 - 49 Гольданіга, 1:2 - 66 Лосано
Фіорентина - Кальярі 0:0
Нагадаємо, Мілан у неймовірному матчі обіграв Ювентус у 31 турі Серії А.