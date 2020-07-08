Наполі переграв Дженоа, Фіорентина зіграла внічию з Кальярі у 31 турі Серії А

У Серії А відбулися два матчі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 липня, у 31 турі італійської Серії А Дженоа зустрічався з Наполі, а Фіорентина - з Кальярі.

Наприкінці першого тайму матчу Наполі вийшов вперед у матчі з Дженоа. Господарі на старті другого тайму зрівняли рахунок. Наполі вийшов вперед у середині другого тайму.

Фіорентина зіграла внічию з Кальярі. Команди не порадували забитими голами.

Чемпіонат Італії - Серія А

31 тур, 8 липня

Дженоа - Наполі 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+1 Мертенс, 1:1 - 49 Гольданіга, 1:2 - 66 Лосано

Фіорентина - Кальярі 0:0

Нагадаємо, Мілан у неймовірному матчі обіграв Ювентус у 31 турі Серії А.