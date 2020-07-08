 Цітаішвілі та Сирота вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Ворсклою | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Кубок України. Фінал. Динамо Київ - Ворскла: онлайн
Сьогодні 17:41 845
Дружина хавбека Шахтаря поскаржилася на расизм в Україні щодо її дітей
Сьогодні 20:55 79
Збірна України дізналася суперниць у кваліфікації чемпіонату світу 2021
Сьогодні 20:25 419
Тренер Дерев'янченка: Неважливо, з ким буде битися Сергій - з Канело або Чарло
Сьогодні 20:08 124
Динамо Київ - Ворскла Полтава: онлайн трансляція фіналу Кубку України
Сьогодні 19:37 5040
Динамо Київ - Ворскла Полтава: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 16:55 418
Франков: Десна і Зоря кровно зацікавлені у перемозі Динамо
Сьогодні 16:11 2338
Лопеса роздратувала пихатість Ломаченка
Сьогодні 14:19 3816
Кубок України: шлях Ворскли до фіналу
Сьогодні 13:12 643
Бартулович: За перемогу над грандами давали 50 тис доларів
Сьогодні 11:18 1207
Блоги
Шість років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу
Шість років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:49 306
5 років тому Динамо та Шахтар зіграли найяскравіший матч в історії Кубку України
5 років тому Динамо та Шахтар зіграли найяскравіший матч в історії Кубку України Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:39 387
11 років тому Ворскла уже вигравала Кубок України
11 років тому Ворскла уже вигравала Кубок України Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:20 428
Футболісти Зеніта відсвяткували чемпіонство імітацією статевого акту
Футболісти Зеніта відсвяткували чемпіонство імітацією статевого акту Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:25 1068
Героям Слава! Два роки тому колишні гравці Динамо передали привіт українським уболівальникам
Героям Слава! Два роки тому колишні гравці Динамо передали привіт українським уболівальникам Valeriy Ruchka
Вчора 22:34 668
Російського футболіста вдарила блискавка під час тренування
Російського футболіста вдарила блискавка під час тренування Valeriy Ruchka
06.07.2020 14:09 2038
Про вбивство Зорі, війну Карпат і Руху та відновлення Кривбасу - ТаТоТаке
Про вбивство Зорі, війну Карпат і Руху та відновлення Кривбасу - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
06.07.2020 12:21 789
Зінченко привіз гол у ворота Манчестер Сіті
Зінченко привіз гол у ворота Манчестер Сіті Valeriy Ruchka
05.07.2020 22:03 4331
Скандал у Вірменії! 20 українців отримали пожиттєву дискваліфікацію. Розбираємось, що сталося
Скандал у Вірменії! 20 українців отримали пожиттєву дискваліфікацію. Розбираємось, що сталося Андрій Твердохліб
05.07.2020 19:38 7978 1
Вся правда про трансфер із Динамо в Шахтар - Мораес
Вся правда про трансфер із Динамо в Шахтар - Мораес Valeriy Ruchka
05.07.2020 11:23 1073 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:55 Футбол Дружина хавбека Шахтаря поскаржилася на расизм в Україні щодо її дітей 79
20:40 Футбол Цітаішвілі та Сирота вийдуть у стартовому складі Динамо на фінальний матч Кубка України 369
20:25 Гандбол Збірна України дізналася суперниць у кваліфікації чемпіонату світу 2021 419
20:08 Бокс Тренер Дерев'янченка: Неважливо, з ким буде битися Сергій - з Канело або Чарло 124
19:51 Футбол Ярмоленко потрапив до старту команди на матч з Бернлі 415
19:39 Футбол Зінченко вийде у стартовому складі Манчестер Сіті на матч АПЛ 475
19:37 Пряма трансляція Динамо Київ - Ворскла Полтава: онлайн трансляція фіналу Кубку України 5040
19:25 Баскетбол Київ-Баскет оголосив про підписання першого новачка 451
19:10 Інше Дворазовий чемпіон світу потонув в Австралії 1273
18:55 Футбол Мілан цікавиться талантом Брешії 591
18:49 Блог Шість років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу 308
18:40 ММА Тренер Масвідаля захворів на коронавірус за три дні до турніру UFC 251 628
18:25 Футбол Гравець Динамо тренується з БАТЕ 972
18:10 Бокс Лопес - про бій з Ломаченком: Відсутність глядачів не вплине на розмір наших гонорарів 348
17:55 Футбол Клопп оголосив про відхід з Ліверпуля одного з гравців 1171
17:41 Футбол Кубок України. Фінал. Динамо Київ - Ворскла: онлайн 845
17:40 Футбол Михайліченко дограє сезон у Зорі 986
17:39 Блог 5 років тому Динамо та Шахтар зіграли найяскравіший матч в історії Кубку України 387
17:26 Баскетбол Бруклін втратив чергового гравця перед відновленням сезону 969
17:10 Футбол Лейпциг підписав корейського нападника Зальцбурга 1181
16:55 Футбол Динамо Київ - Ворскла Полтава: відео голів і огляд матчу 418
16:55 Інше Відомий гольфіст загинув в авіакатастрофі 1545
16:40 Футбол Пучков: Динамо все поставить на фінал Кубка України 1206
16:26 Футбол Після поразки в Оболоні Бровар змінився наставник 1363
16:11 Футбол Франков: Десна і Зоря кровно зацікавлені у перемозі Динамо 2338

Цітаішвілі та Сирота вийдуть у стартовому складі Динамо на фінальний матч Кубка України

Сьогодні 20:40 369 0
Відомі стартові склади команд на фінал Кубка України
Цітаішвілі та Сирота вийдуть у стартовому складі Динамо на фінальний матч Кубка України
#Динамо, #Ворскла

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі стартові склади команд-учасниць фіналу Кубка України з футболу.

Склади команд:

Динамо: Бущан, Сидорчук (к), Вербич, Шепелєв, Цітаішвілі, Де Пена, Миколенко, Буяльський, Шабанов, Сирота, Кендзьора. 

Запасні: Бойко, Кадірі, Соль, Шапаренко, Циганков, Андрієвський, Караваєв, Русин, Дуелунд. 

Актуально: Динамо Київ - Ворскла Полтава: онлайн трансляція фіналу Кубку України

Ворскла: Різник, Пердута, Чеснаков (к), Альюн, Сапай, Скляр, Пуцлін, Якубу, Кане, Кулач, Степанюк. 

Запасні: Ткаченко, Баєнко, Опанасенко, Луізао, Шехіч, Ребенок, Васін, Кравчук, Ісенко. 

Коментарі ()