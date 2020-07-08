Джерело - Чемпіон.
Стали відомі стартові склади команд-учасниць фіналу Кубка України з футболу.
Склади команд:
Динамо: Бущан, Сидорчук (к), Вербич, Шепелєв, Цітаішвілі, Де Пена, Миколенко, Буяльський, Шабанов, Сирота, Кендзьора.
Запасні: Бойко, Кадірі, Соль, Шапаренко, Циганков, Андрієвський, Караваєв, Русин, Дуелунд.
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Ворскла: Різник, Пердута, Чеснаков (к), Альюн, Сапай, Скляр, Пуцлін, Якубу, Кане, Кулач, Степанюк.
Запасні: Ткаченко, Баєнко, Опанасенко, Луізао, Шехіч, Ребенок, Васін, Кравчук, Ісенко.