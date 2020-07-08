Клопп оголосив про відхід з Ліверпуля одного з гравців

Півзахисник Ліверпуля Адам Лаллана змінить клубну прописку після завершення поточного сезону в англійській Прем'єр-лізі.

Про це заявив головний тренер команди Юрген Клопп.

"Зрозуміло, що Адам покине Ліверпуль. Я буду сумувати за тими моментами, які нас пов'язують. Він видатний футболіст і приклад для всіх, як потрібно працювати на тренуваннях. Адам - ​​це неймовірний професіонал, але клуб зараз знаходиться в непростій ситуації. Ми дуже поважаємо його.

Я думаю, що було багато дискусій про гравців з стікаючи контрактами, але це питання навіть не обговорювали: було ясно, що ми продовжимо контракт Лаллана, і він теж хотів це зробити. Але зрозуміло, що ми не можемо ризикувати його майбутнім. Для мене Адам вже є легендою Ліверпуля, і він може стати легендою в іншому місці з наступного сезону", - сказав Клопп.