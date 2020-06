Лестер близький до підписання хавбека Ліверпуля

Лестер близький до підписання 32-річного півзахисника Ліверпуля Адама Лаллани.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Наставник лисів Брендан Роджерс спілкувався з півзахисником щодо можливого переходу. Футболіст може перейти в Лестер на правах вільного агента.

Контракт Адама з червоними розрахований до кінця нинішнього сезону з можливістю продовження ще на рік. Орієнтовна вартість хавбека становить €12 мільйонів.

