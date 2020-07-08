Лейпциг підписав корейського нападника Зальцбурга

Бики підсилилися корейським нападником

Нападник Зальцбурга Хван Хі Чхан перейшов у німецький Лейпциг.

Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Корейський форвард поставив підпис під п'ятирічним контрактом з биками, який розрахований до червня 2025 року. Сума трансферу, за інформацією ЗМІ, склала близько 9 мільйонів євро.

У складі Лейпцига нападник виступатиме під 11-м номером, який раніше належав Тімо Вернеру.

Хван Хі Чхан захищав кольори Зальцбурга з січня 2016 року, перейшовши з Ліферінга. У цьому сезоні 24-річний форвард провів 40 поєдинків у футболці червоних, забивши 16 голів і зробивши 22 асисти.

Раніше, Лейпциг хоче продовжити оренду конкурента Зінченка.