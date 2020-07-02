Лейпциг хоче продовжити оренду конкурента Зінченка

Анхеліньйо переконав «биків» в своїй важливості для команди

РБ Лейпциг намагається залишити лівого захисника Анхеліньйо у себе ще хоча б на сезон.

Про це повідомляє Kicker.

Ведуться активні переговори з Манчестер Сіті з приводу такої можливості.

Нагадаємо, з 2014 року Анхеліньйо поневірявся по орендах, після чого був проданий з Сіті в ПСВ. Через рік був викуплений назад. І півроку тому знову відданий в оренду.

За биків іспанець зіграв 14 матчів, відзначився голом і трьома асистами.

Нагадаємо, Зінченко отримав одну з найнижчих оцінок за матч з Челсі.