Лейпциг хоче продовжити оренду конкурента Зінченка

Джерело - xsport.ua.
РБ Лейпциг намагається залишити лівого захисника Анхеліньйо у себе ще хоча б на сезон.
Про це повідомляє Kicker.
Ведуться активні переговори з Манчестер Сіті з приводу такої можливості.
Нагадаємо, з 2014 року Анхеліньйо поневірявся по орендах, після чого був проданий з Сіті в ПСВ. Через рік був викуплений назад. І півроку тому знову відданий в оренду.
За биків іспанець зіграв 14 матчів, відзначився голом і трьома асистами.
Нагадаємо, Зінченко отримав одну з найнижчих оцінок за матч з Челсі.