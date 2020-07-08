 Роналду повторив бомбардирський рекорд Мессі | Футбол | Champion.com.ua
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Роналду повторив бомбардирський рекорд Мессі

Сьогодні 13:14 630 0
Кріштіану Роналду вже забив у Серії А 26 голів
Роналду повторив бомбардирський рекорд Мессі
#Роналду, #Ювентус

Джерело - espreso.tv.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду в десятому сезоні в кар'єрі забив понад 25 голів та повторив досягнення аргентинця Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє Opta Sports.

Кріштіану Роналду забив у матчі 31-го туру Серії А гол у ворота Мілану, який став для нього 26-м у нинішньому чемпіонаті Італії.

Таким чином, португалець зміг забити понад 25 голів у рамках національного чемпіонату вдесяте із сезону-2007/08.

Це найкращий результат серед всіх гравців ТОП-5 ліг за цей час поряд з форвардом Барселони Ліонелем Мессі, який також забивав понад 25 голів за сезон 10 разів.

Загалом Роналду зіграв у нинішньому сезоні за Ювентус 39 матчів у всіх турнірах, забив 30 голів та віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, Мілан у неймовірному матчі обіграв Ювентус у 31 турі Серії А.

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