Антуана Грізманн залишиться у Барселоні

Керівництво Барселони запевнило Антуана Грізманн, що розраховує на нього в наступному сезоні.

Про це повідомляє L`Equipe.

Рішення про долю французького нападника було винесено на зустрічі представників синьо-гранатових на чолі зі спортивним директором Еріком Абідалем і головним тренером команди Кіке Сетьєном, а також Грізманном, його агентом і сестрою.

З великою часткою ймовірності француз тепер не захоче міняти клуб цього літа.

Антуан Грізманн в цьому сезоні провів 44 поєдинки, в яких відзначився 15 голами і чотирма результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Арсенал та Інтер поборються за трансфер Грізманна.