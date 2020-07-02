Арсенал та Інтер поборються за трансфер Грізманна

Антуан Грізманн може змінити клуб

Нападник Барселони Антуан Грізманн може піти з каталонського клубу.

Про це повідомляє Daily Express.

29-річного форварда хочуть підписати Арсенал і Інтер. Наразі адаптація Грізманна в Барселоні проходить не дуже вдало. Раніше Грізманн вийшов лише на 90-й хвилині в матчі з Атлетіко.

У цьому сезоні Грізманн у 32 матчах в чемпіонаті Іспанії забив 8 голів і віддав 5 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що у Барселоні готові до продажу Грізманна.

Нагадаємо, Барселона у матчі трьома пенальті не змогла переграти Атлетіко у 33 турі Ла-Ліги.