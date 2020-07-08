Реал визначився із пріоритетним трансфером

Поль Погба може перейти у Реал

Мадридський Реал відновив інтерес до французького півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Про це повідомляє Daily Mail.

Повідомляється, що альтернативою Погба може стати півзахисник французького Ренна Едуардо Камавінжа, однак Реал не готовий платити великі гроші за 17-річного гравця

Саме тому покупка Погба наразі вважається пріоритетним варіантом для Реала.

У цьому сезоні Погба зіграв 13 матчів за Манчестер Юнайтед і віддав 3 гольові передачі.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед пропонує новий контракт Погба.

Раніше повідомлялося, що Погба готовий перейти до ПСЖ.