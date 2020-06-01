Погба готовий до переходу у ПСЖ у випадку провалу з Реалом

Джерело - football24.ua.
Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба не проти розглянути пропозицію ПСЖ.
Про це повідомляє Le 10 Sport.
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Мрією Погба залишається Реал, однак мадридці у найближче трансферне вікно не готові витрачати багато грошей на одного гравця. Альтернативою для чемпіона світу завжди залишався Ювентус, тепер на горизонті з'явився і ПСЖ. Французький гранд також зацікавлений у тому, щоб поповнити свій склад черговою зіркою.
У нинішньому сезоні Поль Погба провів за МЮ всього вісім матчів. Більшу частину сезону хавбек пропустив через травму щиколотки.
У грудні 27-річний півзахисник відновився від травми, але отримав рецидив, після того як бурхливо відсвяткував весілля свого брата.
Портал Transfermarkt.com оцінює його вартість в 80 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Ювентус відмовився від трансферу Погба.