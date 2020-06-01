Погба готовий до переходу у ПСЖ у випадку провалу з Реалом

Поль Погба влітку може змінити клуб

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба не проти розглянути пропозицію ПСЖ.

Про це повідомляє Le 10 Sport.

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Мрією Погба залишається Реал, однак мадридці у найближче трансферне вікно не готові витрачати багато грошей на одного гравця. Альтернативою для чемпіона світу завжди залишався Ювентус, тепер на горизонті з'явився і ПСЖ. Французький гранд також зацікавлений у тому, щоб поповнити свій склад черговою зіркою.

У нинішньому сезоні Поль Погба провів за МЮ всього вісім матчів. Більшу частину сезону хавбек пропустив через травму щиколотки.

У грудні 27-річний півзахисник відновився від травми, але отримав рецидив, після того як бурхливо відсвяткував весілля свого брата.

Портал Transfermarkt.com оцінює його вартість в 80 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Ювентус відмовився від трансферу Погба.