Маркевич: Максимов все зробить правильно

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов зможе правильно підготувати команду до фінального матчу Кубка України проти Динамо.

Про це розповів екстренер Дніпра та Металіста Мирон Маркевич.

"Динамо є фаворитом протистояння, але якщо Ворскла суворо зіграє в захисті, там є кому тікати в контратаки, то шанси будуть.

Думаю, що буде цікава гра. Ворскла зараз на підйомі, Динамо ж, мягко кажучи, не показує футболу. Очікується, що вже зіграють Миколенко та Циганков - це підсилить Динамо.