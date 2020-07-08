Маркевич: Максимов все зробить правильно

Джерело - 1927.kiev.ua.
Головний тренер Ворскли Юрій Максимов зможе правильно підготувати команду до фінального матчу Кубка України проти Динамо.
Про це розповів екстренер Дніпра та Металіста Мирон Маркевич.
"Динамо є фаворитом протистояння, але якщо Ворскла суворо зіграє в захисті, там є кому тікати в контратаки, то шанси будуть.
Думаю, що буде цікава гра. Ворскла зараз на підйомі, Динамо ж, мягко кажучи, не показує футболу. Очікується, що вже зіграють Миколенко та Циганков - це підсилить Динамо.
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Мотивація в полтавчан зашкалює. Головне - не перегоріти. Не потрібно думати про гроші - є суперник, потрібно прорахувати його сильні сторони. Думати, щоб команда була підготовлена тактично належним чином і вийшла в правильному настрої на матч. Юрій Максимов є досвідченим тренером. Думаю, він все правильно зробить", - розповів Маркевич.