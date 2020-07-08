Рибка: Клуб проти мого повернення в Україну

Джерело - zbirna.com.
Азербайджанська Сабаїла не відпускає в Україну голкіпера Олександра Рибку.
Про це розповів сам футболіст.
"В Україну повернутися немає можливості? Можливість полетіти в Україну є на чартерному рейсі. Але наш клуб категорично проти, у мене ще рік діє контракт із клубом. Якщо поїду, потім буде проблематично повернутися назад. Поки ситуація так виглядає. Можливо, пізніше щось зміниться.
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У зв'язку з ситуацією, що склалася, фінансові умови вашого контракту виконуються? Ніхто нічого не говорив, не обговорювали ці питання. Наскільки я знаю, ніяких змін в цьому питанні не передбачається. Що прописано в контрактах, так і буде", - розповів Рибка.