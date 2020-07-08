Рибка: Клуб проти мого повернення в Україну

Олександр Рибка прокоментував повернення в Україну

Азербайджанська Сабаїла не відпускає в Україну голкіпера Олександра Рибку.

Про це розповів сам футболіст.

"В Україну повернутися немає можливості? Можливість полетіти в Україну є на чартерному рейсі. Але наш клуб категорично проти, у мене ще рік діє контракт із клубом. Якщо поїду, потім буде проблематично повернутися назад. Поки ситуація так виглядає. Можливо, пізніше щось зміниться.

Актуально: Рибка: В Азербайджані карантин жорсткіший, ніж в Україні