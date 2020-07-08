 Рибка: Клуб проти мого повернення в Україну | Футбол | Champion.com.ua
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Рибка: Клуб проти мого повернення в Україну

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Олександр Рибка прокоментував повернення в Україну
Рибка: Клуб проти мого повернення в Україну
#Рибка

Джерело - zbirna.com.

Азербайджанська Сабаїла не відпускає в Україну голкіпера Олександра Рибку.

Про це розповів сам футболіст.

"В Україну повернутися немає можливості? Можливість полетіти в Україну є на чартерному рейсі. Але наш клуб категорично проти, у мене ще рік діє контракт із клубом. Якщо поїду, потім буде проблематично повернутися назад. Поки ситуація так виглядає. Можливо, пізніше щось зміниться.

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У зв'язку з ситуацією, що склалася, фінансові умови вашого контракту виконуються? Ніхто нічого не говорив, не обговорювали ці питання. Наскільки я знаю, ніяких змін в цьому питанні не передбачається. Що прописано в контрактах, так і буде", - розповів Рибка.

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